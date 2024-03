Transcat Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Transcat. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Transcat daher für diesen Aspekt ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Transcat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,39 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus dieser Branche um 50,88 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Transcat im Branchenvergleich eine Underperformance von -35,49 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 41,65 Prozent, und Transcat erzielte eine Rendite, die 26,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Transcat ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transcat liegt derzeit bei 72,4, was bedeutet, dass die Börse 72,4 Euro für jeden Euro Gewinn von Transcat zahlt. Dieser Wert liegt 52 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 47 und deutet darauf hin, dass der Titel überbewertet ist. Daher wird Transcat auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Transcat-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Transcat-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 3,02, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,26, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.