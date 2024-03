Transcat Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Stimmung und die Diskussionsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Transcat gezeigt. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Industrie" hat Transcat im letzten Jahr eine Rendite von 15,39 Prozent erzielt, was jedoch 197,78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 350,68 Prozent, wobei Transcat derzeit 335,29 Prozent unter diesem Wert liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Transcat derzeit bei 0 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 17,58 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten haben Transcat in den letzten zwölf Monaten mit 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingeschätzt, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das mittlere Kursziel liegt jedoch bei 110 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -2 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen für die Aktie von Transcat.