Transcat Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Transcat-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 92,42 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 99,41 USD, was einem Unterschied von +7,56 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt wird ebenfalls analysiert und beträgt derzeit 97,5 USD, was einem Unterschied von +1,96 Prozent entspricht. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis, während die einfache Charttechnik insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Transcat ergibt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt ein geringerer Ertrag von 16,95 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei Transcat bei 80,59, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 48,87 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Transcat eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Transcat daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Transcat von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.