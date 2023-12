Transatlantic Mining Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse der Transatlantic Mining-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,1 CAD weicht daher um 25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs mit 0,1 CAD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Transatlantic Mining-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Transatlantic Mining-Aktie bei 3,05, was unter dem Branchendurchschnitt von 99 Prozent für die Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Wenn es um Dividenden geht, zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Transatlantic Mining bei 0 Prozent liegt, was 3,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Dies macht die Aktie aus Sicht der Redaktion zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Transatlantic Mining zeigt einen Wert von 36,84, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Transatlantic Mining-Aktie in der technischen Analyse eine gute Bewertung erhält, fundamentale Kriterien ebenfalls positiv ausfallen, während die Dividendenrendite und der RSI zu einer neutralen bis schlechten Bewertung führen. Investoren sollten diese Faktoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.

