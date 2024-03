Transatlantic Mining Aktie: So kann man sich irren!

Die Transatlantic Mining-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,07 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,06 CAD, was einem Unterschied von -14,29 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,07 CAD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -14,29 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Transatlantic Mining also eine negative Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie ist ebenfalls negativ. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen, die in den letzten zwei Tagen diskutiert wurden, fielen überwiegend negativ aus. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf dieser Basis.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert von 33,33 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25-Wert von 55 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auch im Hinblick auf den RSI neutral eingestuft.