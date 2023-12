Transat AT Aktie: Das ist ein Hammer

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Transat At im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von -6,29 Prozent erzielt hat, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -10 Prozent, wobei Transat At mit 3,71 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung des Aktienkurses im vergangenen Jahr wird dem Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie gegeben.

Die Analysteneinschätzung für Transat At ist gemischt. Von den Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating, da 0 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und 2 schlechte Bewertungen vorliegen. Allerdings haben die Analysten, die erst kürzlich eine Bewertung abgegeben haben, eine andere Einschätzung, wobei die durchschnittliche Empfehlung für Transat At aus dem letzten Monat "Neutral" lautet (0 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung, 1 schlechte Bewertung). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Transat At liegt bei 3,83 CAD, was einer prognostizierten Kurssteigerung von 10,15 Prozent entspricht. Daher wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in Bezug auf das Kursziel gegeben, während die Gesamtuntersuchung der Analysten zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist Transat At ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 87,95 auf, was 521 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 14 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Transat At im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels Restaurants und Freizeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,61 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,61 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsausschüttung und somit zur Einstufung als "Schlecht".