Transat AT Aktie: Wann tut sich was?

Transat At, ein Unternehmen aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, weist momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,58 Prozent liegt. Dadurch erhält die Transat At-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,88 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 3,76 CAD liegt, was einer Abweichung von -3,09 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachten wir jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 3,3 CAD, was über dem letzten Schlusskurs von 3,76 CAD liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 3 Analysten in den letzten zwölf Monaten ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Schlecht", bestehend aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen. Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie als "Neutral"-Titel eingestuft. Die durchschnittliche Kursprognose von 3,83 CAD für das Wertpapier zeigt ein Aufwärtspotential von 1,95 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Transat At bei 33,93 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 34,98 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Transat At-Aktie.