Transat AT Aktie: So schnell kann es gehen

Der Aktienkurs von Transat At hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 24,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen aus dem Industrie-Sektor eine deutlich bessere Entwicklung darstellt. Auch im Branchenvergleich mit "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Rendite mit 30,65 Prozent überdurchschnittlich gut.

Die Analystenbewertungen für die Transat At-Aktie zeigen gemischte Ergebnisse. Während in den letzten zwölf Monaten 2 Analysten die Aktie als "Schlecht" bewerteten und einer als "Neutral", ergab eine jüngere Bewertung ein durchschnittliches Rating von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel für das Transat At-Wertpapier liegt bei 3,83 CAD, was ein Aufwärtspotential von 2,77 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Transat At-Aktie auf kurzfristiger Basis als "überverkauft" gilt, während sie auf längerfristiger Basis als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Bezüglich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt der Wert bei 87,95 Euro, was 480 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung des Titels als "überbewertet" und daher als "Schlecht" im Vergleich zu vergleichbaren Werten in der Branche.