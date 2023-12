Transat AT Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Transat At liegt bei 44,23, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 37,84 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Dies führt insgesamt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Transat At eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,58 % für Hotels, Restaurants und Freizeitunternehmen niedriger ist. Aufgrund dieser Differenz von 2,58 Prozentpunkten wird die Ausschüttung als "schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Transat At laut trendfolgender Indikatoren derzeit als "gut" bewertet wird. Dies basiert auf dem Vergleich des aktuellen Schlusskurses mit dem 50-Tage-Durchschnitt von 3,25 CAD, der um 13,23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs von 3,68 CAD nur um 4,91 Prozent unter dem längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt von 3,87 CAD, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Transat At festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls keine signifikanten Veränderungen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "neutral" auf dieser Ebene.