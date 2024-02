Transat AT Aktie: Finger Weg!

Transat At: Fundamentalanalyse und Branchenvergleich

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transat At liegt bei 87,95, was über dem Branchendurchschnitt von 16,32 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,98 liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher ebenfalls als "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, und die Diskussionsintensität war ebenfalls neutral. Daher erhält die Transat At-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich erzielte Transat At in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,58 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -12,58 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +31,16 Prozent für Transat At in diesem Vergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Transat At um 16,05 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.