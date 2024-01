Transat AT Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Der Aktienkurs von Transat At hat im letzten Jahr eine Rendite von 26,87 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Industrie um 23,77 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -5,73 Prozent, wobei Transat At aktuell 32,6 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Transat At-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 2 "Schlecht". Dies ergibt ein "Schlecht"-Rating für die Aktie. Die durchschnittliche Empfehlung für Transat At aus dem letzten Monat ist jedoch "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 1 Schlecht), und das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 3,83 CAD. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von 2,77 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Dividenden schüttet Transat At derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Transat At gemischte Bewertungen erhält und von den Analysten als neutral eingestuft wird.