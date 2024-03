Transat AT Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Transat At war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils positiv. Die Anleger-Stimmung kann daher insgesamt als "Gut" eingestuft werden.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Transat At derzeit als "Neutral" betrachtet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 4,08 CAD, während der Kurs der Aktie bei 3,9 CAD um -4,41 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 4,13 CAD führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Transat At lassen auf eine mittlere Aktivität im Netz schließen. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Transat At 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Transat At eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.