Transat AT Aktie: Alles nach Plan!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Transat At eine Performance von -6,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche eine Outperformance von +3,93 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 2,81 Prozent im letzten Jahr, wobei Transat At 9,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Transat At beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,61 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Transat At in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" durch die Redaktion führt.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Transat At mittlerweile 3,86 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,55 CAD aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -8,03 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei einem Stand von 3,25 CAD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +9,23 Prozent als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".