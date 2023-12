Transalta E Cum Red Rate Rst Prf Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Transalta betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 51,88 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 55,28) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Transalta also als "Neutral" für diesen Analysepunkt bewertet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich der Wert der Transalta derzeit auf 12,15 CAD, während der tatsächliche Kurs bei 10,93 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -10,04 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 10,99 CAD, was einen Abstand von -0,55 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Transalta besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch Transalta insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich erzielte Transalta in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,19 Prozent, was eine Underperformance von -2,78 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite 2,78 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.