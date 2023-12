Transalta E Cum Red Rate Rst Prf Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Transalta-Aktie wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50,6 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 58,13, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung für Transalta hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Marktteilnehmer, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Transalta mit 2,1 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,21 % für Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzungen für Transalta zeigen überwiegend positive Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten sowie auch für den letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16,17 CAD, was auf eine potenzielle Steigerung von 47,91 Prozent hindeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Transalta-Aktie somit in der Gesamtbetrachtung eine "Gut"-Empfehlung basierend auf den Analystenmeinungen.