Transalta E Cum Red Rate Rst Prf Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Hierbei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Transalta beträgt 26,83, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 liegt bei 48,12, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Analysteneinschätzung: Analysten bewerten die Transalta-Aktie derzeit als "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Transalta. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 16,17 CAD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 46,7 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Transalta damit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Technische Analyse: Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Transalta-Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt dieser Wert aktuell 12,13 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 11,02 CAD deutlich darunter (-9,15 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei der gleichen Berechnung über die letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 10,89 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe (+1,19 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Transalta auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Transalta-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transalta liegt bei 6,21, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,78 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.