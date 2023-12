Transalta E Cum Red Rate Rst Prf Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für das Unternehmen Transalta. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 "Gut"-Signale (bei 3 "Schlecht"-Signale) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung hat sich für Transalta in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Die Aktie bekommt daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Transalta haben Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Bei einer Dividende von 2,1 % ist Transalta im Vergleich zum Branchendurchschnitt Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler (5,21 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,11 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Die Aktie von Transalta gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Das KGV liegt mit 11,42 insgesamt 64 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", der 31,74 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".