Transalta C Cum Redeem Rate Prf Aktie: Wann tut sich was?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten eingeschätzt werden, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Unsere Analysten haben Transalta auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Transalta diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird der Aktie das Rating "Gut" zugesprochen.

Zusätzlich wurde diese Analyse durch die Untersuchung von Handelssignalen erweitert. Neun konkrete Signale wurden berechnet, wovon sechs als "Gut" und drei als "Schlecht" eingestuft wurden. Auf Basis der Handelssignale ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen und liegt für Transalta bei 93,33. Diese Situation wird als überkauft betrachtet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage erweitert, liegt bei 59, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Transalta daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Transalta beträgt derzeit 2,31 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,42 % in der Kategorie "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Aufgrund dieser Differenz von 3,11 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) wird Transalta als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5,87 liegt und somit einen Abstand von 80 % gegenüber dem Branchen-KGV von 28,97 aufweist. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine Empfehlung von "Gut".