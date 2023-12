Transalta C Cum Redeem Rate Prf Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die technische Analyse der Transalta-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 12,15 CAD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 10,93 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -10,04 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt derzeit 10,99 CAD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -0,55 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Transalta liegt bei 51,88 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 55,28. Insgesamt wird Transalta in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild rund um Transalta. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gibt es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Transalta in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,19 Prozent. Im Vergleich zur "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche ist dies eine Underperformance von -2,78 Prozent. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt Transalta mit einer Rendite von -2,78 Prozent unter dem Durchschnitt. Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass Transalta derzeit mit "Neutral" bewertet wird, während die Performance im Branchenvergleich als "Schlecht" eingestuft wird.