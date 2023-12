Transalta C Cum Redeem Rate Prf Aktie: Nächster Hammer kommt!

Transalta: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Transalta liegt bei 2,1 % und ist somit niedriger als der Branchendurchschnitt von 5,21 % für Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Dies führt zu einer Bewertung mit "Schlecht".

Die Analysteneinschätzungen für Transalta waren in den letzten zwölf Monaten größtenteils positiv, mit 8 Gut-Bewertungen, 1 Neutral-Bewertung und keiner Schlecht-Bewertung. Auch die letzten qualifizierten Analysen ergaben mehrheitlich positive Einschätzungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16,17 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 10,93 CAD eine potenzielle Steigerung um 47,91 % signalisiert.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Transalta-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige 7-Tage-RSI als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer Bewertung von "Neutral".

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Transalta haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Transalta-Aktie auf Basis der Dividendenrendite, Analysteneinschätzungen, Relative Strength Index und Sentiment und Buzz eine insgesamt positive "Gut"-Bewertung.