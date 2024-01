Transalta C Cum Redeem Rate Prf Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Transalta wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls eine Bewertung als "Gut"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit für Transalta in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob die Transalta-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 72,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 53,33, was bedeutet, dass Transalta weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Transalta eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Analysteneinschätzung: In den zurückliegenden 12 Monaten haben Analysten für die Transalta 8 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 50,11 Prozent mit einem mittleren Kursziel bei 16,17 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Transalta-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 12,12 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter, was die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,92 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Transalta-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.