Transalta C Cum Redeem Rate Prf Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Transalta wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Es ergibt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was einer Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. Somit erhält Transalta in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche hat Transalta in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,89 Prozent erzielt, während der Durchschnitt um -8,98 Prozent gefallen ist. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor hat Transalta mit 2,89 Prozent über dem Durchschnittswert eine Überperformance erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Transalta-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 12,13 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,02 CAD liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten bewerten die Transalta-Aktie aktuell als "Gut" und sehen ein Aufwärtspotential von 46,7 Prozent, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 16,17 CAD. Insgesamt erhält Transalta somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.