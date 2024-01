Transalta A Cum Red Rat Rst Prf Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse der Transalta-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,12 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,77 CAD deutlich darunter liegt (-11,14 Prozent). Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (10,92 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,37 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Transalta-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analyse der Analysten ergibt, dass diese in den letzten 12 Monaten 8 Mal ein "Gut"-Rating, 1 Mal ein "Neutral"-Rating und 0 Mal ein "Schlecht"-Rating für die Transalta vergeben haben. Langfristig erhält die Aktie damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Transalta vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 50,11 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 16,17 CAD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie also mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt Transalta mit einer Rendite von -6,09 Prozent mehr als 3 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche liegt die Rendite mit 3,13 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Transalta-Aktie bei 6,21, was unter dem Branchendurchschnitt (29,01) liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.