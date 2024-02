Transalta A Cum Red Rat Rst Prf Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Aktienkurs von Transalta verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,56 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" im Durchschnitt um -9,28 Prozent, was bedeutet, dass Transalta im Branchenvergleich um -12,28 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnete eine mittlere Rendite von -9,28 Prozent im letzten Jahr, wobei Transalta um 12,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen über Transalta veröffentlicht, obwohl sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigte. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Bewertung. Analytische Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit sieben negativen Signalen und null positiven. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Transalta-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Transalta beträgt 42,4, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 60,18 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Hinsichtlich der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Transalta festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für Transalta auf dieser Ebene führt.