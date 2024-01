Oppenheimer Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die technische Analyse der Oppenheimer-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 38,5 USD verläuft. Der Aktienkurs schloss bei 41,32 USD, was einen Abstand von +7,32 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 38,7 USD, was einer Differenz von +6,77 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" signalisiert. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis beider Zeiträume das Urteil "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40,52 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der bei 42,35 liegt. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat Oppenheimer im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,4 Prozent erzielt, was 7,71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 20,49 Prozent, und Oppenheimer liegt aktuell 17,1 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an sechs Tagen positive Diskussionen dominierten. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, zeigten aber in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt positives Interesse an Oppenheimer. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.