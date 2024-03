Transalta A Cum Red Rat Rst Prf Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Transalta eine Rendite von -17,72 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite um 5,63 Prozent unter dem Durchschnitt von -12,1 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -12,1 Prozent, und Transalta liegt aktuell 5,63 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Transalta-Aktie mit einem Wert von 61,02 als "Neutral" eingestuft wird. Dies bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage erhält die Aktie einen RSI-Wert von 59, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Transalta in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab neun positive und drei negative Tage, und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Transalta daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigt, was zu einer entsprechenden Bewertung führt. Insgesamt erhält Transalta von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transalta bei 4, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche (KGV von 26,13) als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.