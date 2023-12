Transalta A Cum Red Rat Rst Prf Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Transalta beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 51,88 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,28, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Transalta insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Transalta insgesamt 10 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen 2 positive und keine negativen Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Durchschnitts-Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 49,13 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Transalta besonders positiv diskutiert, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Die Stärke der Diskussion zeigt ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Transalta damit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.