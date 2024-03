Transalta A Cum Red Rat Rst Prf Aktie: Knallt es bald?

In den letzten zwei Wochen wurde Transalta von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion hat außerdem 8 eindeutig negative Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende ist Transalta mit einer Ausschüttung von 2,31 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der unabhängigen Stromerzeuger & Energiehändler (5,61 %) niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,3 Prozentpunkte beträgt. Daher ergibt sich auch hier die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Transalta bei -17,72 Prozent und damit mehr als 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -9,99 Prozent. Auch in dieser Kategorie erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Die Analysten schätzen die Aktie der Transalta auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt das Unternehmen 8 positive Bewertungen, 1 neutrale und keine negativen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 15,72 CAD, was einer Erwartung in Höhe von 69,97 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung des Unternehmens, insbesondere in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die Dividende und die Entwicklung des Aktienkurses. Lediglich die Einschätzung der Analysten fällt positiv aus, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.