Transaction Capital Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Dividendenrendite von Transaction Capital beträgt derzeit 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie. Infolgedessen bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Transaction Capital als "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Transaction Capital in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt die Diskussionsintensität bei Transaction Capital die übliche Aktivität im Netz. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Transaction Capital liegt bei 78,95, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Transaction Capital daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht".