Transaction Capital Aktie: Hammer-Nachricht!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Transaction Capital als Neutral-Titel einzustufen. Der Index berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Transaction Capital ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 75, was eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,1, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich somit das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren gegenüber Transaction Capital. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, und es gab keine negativen Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Transaction Capital daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Transaction Capital mittlerweile auf 0,3 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,34 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +13,33 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,29 EUR, was einer Abweichung von +17,24 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Hinsichtlich der Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 4,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Verbraucherfinanzierung, 4,02). Die Dividendenpolitik von Transaction Capital erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.