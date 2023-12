Transaction Capital Aktie: Eine neue Chance!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ. An einem Tag gab es jedoch eine überwiegend positive Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Besonders negativ wurde über das Unternehmen Transaction Capital gesprochen, was dazu führte, dass die Redaktion die Aktie als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Transaction Capital-Aktie beträgt 3 und wird daher als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 40,82, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Summe ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Transaction Capital.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls ein "Gut"-Rating. Der GD200 des Wertes beträgt 0,3 EUR, während der Kurs der Aktie bei 0,37 EUR liegt, was einer Abweichung von +23,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 0,31 EUR führt zu einer Abweichung von +19,35 Prozent und damit zu einer Bewertung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattfanden. Die Häufigkeit der Beiträge zu Transaction Capital in den sozialen Medien war ebenfalls im normalen Rahmen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.