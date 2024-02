Transaction Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf die Transaction-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 43,2 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,05, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Transaction-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich die Transaction-Aktie über einen längeren Zeitraum beobachten. Die Diskussionsintensität im Netz deutet auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Transaction in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Transaction auf sozialen Plattformen neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass Transaction hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Transaction-Aktie von 2512 JPY als "Gut"-Signal bewertet, da er sich mit +27,84 Prozent Entfernung vom GD200 (1964,9 JPY) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2268,12 JPY auf, was einem Abstand von +10,75 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Transaction-Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.