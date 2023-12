Transaction Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Transaction-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1836,34 JPY liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2076 JPY, was einen Unterschied von +13,05 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs (2063,48 JPY) liegt nahe dem 50-Tage-Durchschnitt (+0,61 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Transaction-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral ist, und auch die Themen waren in den letzten Tagen überwiegend neutral. Aus dieser Betrachtung ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität rund um Transaction ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Transaction wird sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 60,42 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,47 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Transaction-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.