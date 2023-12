Trans-Lux Aktie: Was war das denn?

Die Trans-lux-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,54 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,8 USD, was einem Unterschied von +48,15 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den jeweiligen Schlusskursen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Trans-lux. Auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse wird Trans-lux daher insgesamt neutral eingeschätzt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ist zu beobachten, dass der Wert bei 100 liegt, was als "überkauft" gilt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich aufgrund dieser Analysen eine negative Gesamtbewertung.

Die Diskussionintensität über Trans-lux im Internet wird langfristig als mittelmäßig eingeschätzt, und auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral bewertet.