Trans-Lux Aktie: Was macht der Markt?

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte, sondern auch weiche Faktoren eine Rolle. Dazu zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Trans-lux eine übliche Aktivität im Netz. Daher erhält das Unternehmen für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Trans-lux also als "Neutral"-Wert bewertet.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Trans-lux bei 0,62 USD, was einer Entfernung von +12,73 Prozent vom GD200 (0,55 USD) entspricht - ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 0,8 USD auf, was zu einem Abstand von -22,5 Prozent führt und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich für den Aktienkurs die Bewertung "Neutral", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen rund um Trans-lux in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung wider. Weder positive noch negative Ausschläge waren in den vergangenen Tagen zu verzeichnen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Aktie von Trans-lux wird somit bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Trans-lux liegt momentan bei 90,91 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist Trans-lux überkauft (Wert: 72,6) und bekommt daher eine weitere "Schlecht"-Bewertung für den RSI25. Insgesamt erhält Trans-lux somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.