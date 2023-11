Trans-Lux Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 8,33, während der RSI25, der über 25 Tage berechnet wird, bei 6,67 liegt. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Ein weiterer weicher Faktor in der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität der Aktie von Trans-lux zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Ebenso gab es in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Trans-lux mit 0% unter dem Branchendurchschnitt von 742,55% bei elektronischen Geräten und Komponenten. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Trans-lux. Daher wird das Anleger-Sentiment als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergeben sich somit Bewertungen von "Gut", "Neutral" und "Schlecht" für Trans-lux auf Basis des Relative Strength Index, des Sentiments und der Dividende.