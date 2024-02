TransUnion Aktie: Jetzt aber!

Die Stimmung und das Interesse am Unternehmen Transunion haben sich in den letzten Wochen verbessert. Dies zeigt eine Analyse der Internet-Kommunikation. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Transunion. Es gab mehr positive als negative Tage, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Transunion eine "Gut"-Einschätzung.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhielt die Transunion-Aktie 3 "Gut"-Einstufungen, 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies bedeutet im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen eine mögliche Steigerung um 5,9 Prozent vom letzten Schlusskurs aus. Insgesamt erhält Transunion somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche schnitt Transunion mit einer Performance von -3,14 Prozent in den letzten 12 Monaten um +0,8 Prozent besser ab. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite jedoch um 247,23 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.