TransUnion Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Transunion: Aktienanalyse und Bewertung

Die Transunion-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0,71 Prozent auf, was 4,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Transunion-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 68,9 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 68,71 USD nahezu auf dem gleichen Niveau (-0,28 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (58,75 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+16,95 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Transunion-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein getrübtes Bild der Anlegerstimmung. Die Stimmungslage hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Transunion-Aktie mit 28,32 deutlich niedriger ist als das vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (53,67). Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer guten Einstufung aus fundamentaler Perspektive.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Transunion-Aktie, die auf unterschiedlichen Analysemethoden beruht.