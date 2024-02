TransMedics Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie von Transmedics zu verzeichnen. Die Zunahme der positiven Stimmung sowie die vermehrte Kommunikation über das Unternehmen haben zu einer Bewertung mit "Gut" geführt. Auch die Anleger zeigten sich überwiegend positiv gestimmt, was sich in einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung widerspiegelt.

Die technische Analyse mithilfe des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Transmedics-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. In einem längeren Zeitraum betrachtet, wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 54,87 liegt.

Die Bewertung der Analysten fällt langfristig positiv aus, da von insgesamt 18 Analysten 2 eine positive Einschätzung abgegeben haben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben.