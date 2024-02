TransMedics Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Transmedics, so ergibt sich für den 7-Tage-RSI ein Wert von 66,88 Punkten. Dies deutet darauf hin, dass Transmedics derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,23, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Transmedics daher als "Neutral" für diesen Aspekt der Analyse bewertet.

Die Analysteneinschätzung ergibt aktuell ein Rating von "Gut" für die Transmedics-Aktie. Dies basiert auf 6 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 78,6 USD, was einem Abwärtspotential von -8,08 Prozent entspricht. Somit erhält Transmedics eine "Neutral"-Bewertung für diesen Teil der Analyse.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Trendfolgeindikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Transmedics-Aktie beträgt 71,19 USD, was einer Abweichung von +20,12 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 85,51 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 80,95 USD, was einer Abweichung von +5,63 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Transmedics auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält Transmedics daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.