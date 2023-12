TransMedics Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Transmedics derzeit bei 69,8 USD liegt, während der Aktienkurs auf 76,87 USD gestiegen ist. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +10,13 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise wird der GD50 für die letzten 50 Tage bei 58,14 USD bewertet, was einen Abstand von +32,22 Prozent und somit ebenfalls eine Bewertung von "Gut" ergibt. Insgesamt erhält Transmedics daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.

Was die Einschätzung der Analysten betrifft, so wird die Transmedics-Aktie derzeit als "Gut" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 6 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 78,6 USD, was einem Aufwärtspotential von 2,25 Prozent entspricht und somit einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Transmedics eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Analyse der Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Transmedics besonders positiv diskutiert, wobei an 13 Tagen positive Themen überwogen, und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung von den Anlegern.

Abschließend, basierend auf dem Relative Strength-Index, wird die Transmedics-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 42,89, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht, während der RSI25 bei 25,08 liegt, was eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Insgesamt wird daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Relative Strength-Index vergeben.