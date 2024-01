TransMedics Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf der Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit. Bei Transmedics wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 31,14 Punkten, was darauf hinweist, dass die Transmedics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 41,49, dass auch hier die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Transmedics insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass über Transmedics in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer deutet auf eine überwiegend positive Richtung hin, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Transmedics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war eine Zunahme positiver Kommentare über Transmedics in den letzten Wochen zu beobachten. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Bewertung wider. Allerdings wurde auch festgestellt, dass über Transmedics weniger diskutiert wurde als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Transmedics in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Bewertungen erhalten hat, wovon 6 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 78,6 USD ergibt sich ein Abwärtspotential von -3,5 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Transmedics in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.