TransMedics Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Transmedics liegt bei 36,32, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 43,2, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für das Unternehmen.

Analysten haben Transmedics in den letzten zwölf Monaten mit 6 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 78,6 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 89,46 USD eine erwartete Kursentwicklung von -12,14 Prozent ergibt. Aufgrund dessen wird die Aktie von den Analysten als "schlecht" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Transmedics zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch stabil, wodurch eine neutrale Bewertung resultiert. Insgesamt wird das Unternehmen in diesem Punkt als "gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Transmedics diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, wodurch das Unternehmen eine insgesamt positive Bewertung erhält.