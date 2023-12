TransMedics Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) der Transmedics liegt bei 19,71 und weist auf eine überverkaufte Situation hin. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 29 und deutet ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin, die als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Transmedics daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Transmedics derzeit bei 69,87 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 81,08 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +16,04 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 62,85 USD, was einer Distanz von +29,01 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Transmedics daher die Gesamtnote "Gut".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 6 Analysten die Einschätzung "Gut", 1 Analyst die Einschätzung "Neutral" und kein Analyst das Rating "Schlecht" für die Transmedics vergeben haben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Transmedics. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -3,06 Prozent und ein mittleres Kursziel von 78,6 USD, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Transmedics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung die Einschätzung "Neutral".