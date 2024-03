TransMedics Aktie: Einfach unglaublich

In den vergangenen zwei Wochen wurden die Aktien von Transmedics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so unsere Redaktion bei der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Aktie von Transmedics abgegeben. Dadurch ergibt sich insgesamt eine langfristige Einstufung als "Gut". Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Transmedics vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Transmedics liegt bei 0 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 75,94 USD eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Transmedics-Aktie beträgt aktuell 71, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und zeigt an, dass Transmedics weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird der RSI25 mit "Neutral" bewertet. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Transmedics zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation zu Transmedics haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Transmedics auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" eingestuft.