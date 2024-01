TransDigm wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, mithilfe eines technischen Analyseindikators festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Transdigm-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 79, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,21, was bedeutet, dass Transdigm hier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Transdigm insgesamt 12 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 8 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Transdigm aus dem letzten Monat ist "Gut". Jedoch ergibt sich aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 864,11 USD ein Abwärtspotential von -11,7 Prozent, was eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Transdigm in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche erzielte Transdigm in den letzten 12 Monaten eine Performance von 68,66 Prozent, was jedoch eine Underperformance von -2246,23 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance um 1319,2 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transdigm beträgt aktuell 43, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31, was auf eine Überbewertung hinweist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.