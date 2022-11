TransDigm Aktie: Das war nur der Anfang!

An der Heimatbörse New York notiert Transdigm per 09.11.2022, 13:57 Uhr bei 594.08 USD. Transdigm zählt zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Wie Transdigm derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Transdigm-Aktie beträgt dieser aktuell 599,24 USD. Der letzte Schlusskurs (594,08 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-0,86 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Transdigm somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 563,96 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,34 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Transdigm ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. In Summe wird Transdigm auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Transdigm-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 7 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 704,5 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 18,59 Prozent erzielen, da sie derzeit 594,08 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Transdigm lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Transdigm in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".