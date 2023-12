TransDigm Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Transdigm verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 68,66 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 236,18 Prozent, was bedeutet, dass Transdigm mit einer Underperformance von -167,53 Prozent abschloss. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 143,37 Prozent, wobei Transdigm 74,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert blieb. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhielt das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergaben sich interessante Ausprägungen für Transdigm. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte hingegen eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergab sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Transdigm beträgt das aktuelle KGV 43, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" im Durchschnitt ein KGV von 30 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Transdigm damit überbewertet, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Transdigm-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 845,45 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 998,39 USD liegt (Unterschied +18,09 Prozent). Auf Basis dieser Analyse wurde die Aktie als "Gut" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (921,76 USD) zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+8,31 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Transdigm-Aktie führt.

Insgesamt erhält die Transdigm-Aktie basierend auf der Analyse der verschiedenen Kriterien eine "Gut"-Einstufung.