TransDigm Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Transdigm weist am 24.08.2023, 05:13 Uhr einen Kurs von 865.61 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" geführt.

Wie Transdigm derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Transdigm verläuft aktuell bei 750,04 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 865,61 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +15,41 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 873,06 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Transdigm-Aktie der aktuellen Differenz von -0,85 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Transdigm im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Transdigm. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Buy"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu neun Signalen (1 Sell, 8 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Buy" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Für Transdigm liegen aus den letzten zwölf Monaten 7 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Transdigm vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 812,7 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (865,61 USD) könnte die Aktie damit um -6,11 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Transdigm-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.