TransDigm Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Transdigm liegt der RSI bei 33,3, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 19 für die Transdigm an, was als überverkaufte Situation gilt und somit positiv bewertet wird.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt die Aktie der Transdigm in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Die Analysten haben erst kürzlich eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) abgegeben, und das mittlere Kursziel liegt bei 1021,4 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -8,79 Prozent bedeutet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Dadurch ergibt sich insgesamt die Einschätzung der Analysten als "Neutral" für die Aktie der Transdigm.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Transdigm-Aktie eine positive Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1119,89 USD lag, was einem Unterschied von +24,34 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 900,69 USD entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Was die Dividende betrifft, weist Transdigm derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,07 Prozent. Daher erhält die Transdigm-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der negativen Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche.